 

Вассерман предупредил о страшных последствиях падения астероида 2022 AE1 на Землю

21.01.2022, 13:00, Разное
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Известный российский публицист, депутат Госдумы России Анатолий Вассерман заявил, что падение на Землю астероида 2022 АЕ1 может обернуться для планеты катастрофическими последствиями. Специалист считает, что они будут зависеть от конкретного места падения.

По словам Вассермана, худший сценарий может произойти, если космическое тело диаметром 70 метров войдет в атмосферу не по касательной траектории. В таком случае астероид сможет уцелеть при прохождении плотных слоев атмосферы и достичь поверхности, после чего значительная часть суши может стать необитаемой, сообщают “Вести Подмосковья”.

Анатолий Вассерман пояснил, что если 2022 АЕ1 упадет, к примеру, – в Атлантический океан, то образовавшиеся волны смоют все побережье Северной Америки и Западной Европы. Кроме того, это может изменить течение Гольфстрима, обеспечивающего эти регионы теплом. После этого местный климат будет практически непригоден для жизни людей, передает РИА ФАН.



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