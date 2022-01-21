 

Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек

21.01.2022, 13:00, Разное
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Показатель суточного прироста новых случаев коронавируса поставил новый антирекорд. В предыдущий раз предельных значений уровень заражений ковидом в России достигал еще в ноябре 2021 года, когда за сутки было выявлено 41 335 пациентов.

Днем 21 января 2022 года специалисты обнародовали свежую статистику, согласно которой всего за сутки в России ковидом заразились уже 49 513 человек. При этом госпитализация потребовалась 9 136 заболевшим, пишет RT.

Также за это время успели выздороветь 24 719 человек. Кроме того, было зарегистрировано 692 летальных исхода.

Больше всего заразившихся ковидом регистрируется, по-прежнему, в Москве – 15 987 человек. На второй строчке этого печального антирейтинга с большим отрывом расположился Санкт-Петербург. Власти Северной столицы отчитались о 5 922 новых случаях коронавируса. Традиционно третье место занимает Подмосковье, в котором число заразившихся за последние сутки оценивается в 4 424 человек, передает “Общественная служба новостей”.

Таким образом, за все время ведения статистики в России было зафиксировано 10 987 774 случаев коронавируса. Тем временем число пациентов, которым удалось за тот же срок выздороветь, составляет 9 975 052 человек. Летальных же случаев, попавших в официальную статистику, оказалось 324 752, сообщает телеканал “360”.



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