Китай и Россия заблокировали в Совбезе ООН санкции против КНДР за ракетные испытания

Делегация КНР заявила, что необходимо больше времени для изучения этого вопроса, делегация РФ считает, что для санкций требуется больше доказательств. По правилам Совета безопасности ООН, вето будет действовать шесть месяцев, после чего другой член Совбеза может продлить его еще на три месяца.

Издание отмечает, что восемь стран, входящих в Совбез ООН (США, Албания, Бразилия, Франция, Ирландия, ОАЭ, Великобритания и Япония), выступили с осуждением этих испытаний, цель которых – создание оружия массового поражения.

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой и отчиталась о ее успешном испытательном запуске “в полевых условиях” и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.

12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы “Парсек” и российского гражданина Романа Алара.

14 января власти КНДР сообщили, что запустили две ракеты с поезда.

—