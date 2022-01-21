Украинцу Мерзлому, которого незаконно удерживают боевики “ЛНР”, требуется срочное лечение — Денисова

“По версии представителей оккупационной администрации, мужчина “осуществлял разведывательную деятельность” на территории так называемой “республики” и передавал данные о местных “правоохранительных органах”, — заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она добавила, что 15 дней Мерзлый провел в подвале так называемого министерства госбезопасности во временно оккупированном Луганске, где его “зверски пытали, а впоследствии перевели в луганское СИЗО”.

26 июля 2019 года “военный суд ЛНР” приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за “государственную измену”.

Денисова напомнила, что Мерзлый имеет вторую группу инвалидности: накануне задержания он перенес операцию по удалению злокачественной опухоли кишечника, а также страдает сахарным диабетом второго типа.

Несмотря на проблемы со здоровьем, мужчине не оказывают никакой медицинской помощи, а в последнее время оккупационная администрация ограничила ему доступ к тестам на определение уровня сахара в крови и жизненно необходимых лекарств.

“Все вышеназванные действия в отношении Юрия Мерзлого являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года”, — резюмировала омбудсмен.

Она также обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно навестить Мерзлого и поспособствовать его немедленному освобождению.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 16 апреля 2020 года. Боевики “ЛНР” передали Украине 11 граждан, а забрали четырех. По данным сепаратистских СМИ, еще четыре человека, которых Украина должна была передать боевикам, отказались от обмена.

В декабре представитель Донецкой области в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

По данным омбудсмена на 28 июня 2021 года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживали 405 граждан Украины.

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