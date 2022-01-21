Россиянам посоветовали делать перерывы в приеме алкоголя для восстановления печени

Ученые рассказали, как восстановить здоровье печени. По их словам, нужно на несколько дней отказываться от приема алкоголя. Однако такая практика поможет только в самых легких случаях.

Обычно у человека развиваются проблемы с печенью из-за злоупотребления алкогольными напитками. На этот орган возложена ответственность за фильтрацию крови от токсинов. Последние как раз и накапливаются из-за приема алкоголя. Если клетки печени по ряду причин не успевают восстановиться, развивается жировая дистрофия или же цирроз.

Существуют определенные симптомы, по которым можно выявить возможные заболевания печени. Речь идет о крапивнице, пожелтении коже и склер. Часто люди жалуются на депрессию и упадок сил. В связи с этим важно не употреблять спиртные напитки слишком часто. Воспалительные процессы, развивающиеся в печени, лучше подавлять на ранней стадии, поэтому нужно не медлить с визитом в больницу, пишет портал «Политэксперт».