 

Россиянам посоветовали делать перерывы в приеме алкоголя для восстановления печени

21.01.2022, 12:52, Разное
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Ученые рассказали, как восстановить здоровье печени. По их словам, нужно на несколько дней отказываться от приема алкоголя. Однако такая практика поможет только в самых легких случаях.
Обычно у человека развиваются проблемы с печенью из-за злоупотребления алкогольными напитками. На этот орган возложена ответственность за фильтрацию крови от токсинов. Последние как раз и накапливаются из-за приема алкоголя. Если клетки печени по ряду причин не успевают восстановиться, развивается жировая дистрофия или же цирроз.

Существуют определенные симптомы, по которым можно выявить возможные заболевания печени. Речь идет о крапивнице, пожелтении коже и склер. Часто люди жалуются на депрессию и упадок сил. В связи с этим важно не употреблять спиртные напитки слишком часто. Воспалительные процессы, развивающиеся в печени, лучше подавлять на ранней стадии, поэтому нужно не медлить с визитом в больницу, пишет портал «Политэксперт».



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