Анастасия Волочкова намекнула на возможную свадьбу

Известная балерина Анастасия Волочкова отметила день рождения и «проболталась» о возможной свадьбе с возлюбленным Сергеем. Праздничным днем было 20 января, и провела его знаменитость в компании любимого мужчины, окруженная цветами и гостями.

Знакомство Волочковой и Сергея произошло на проекте «Давай поженимся». Это было еще до Нового года. Вскоре после первой встречи парочка отправилась отдыхать на Мальдивы. Знаменитость публиковала снимки на своей странице, давая возможность подписчикам и поклонникам оставаться в курсе событий.

Давая интервью в свой день рождения, Волочкова рассказала, что ничего не имеет против свадьбы. Официально в браке балерина еще не состояла, но не исключает того, что такое событие случится. И хоть сама знаменитость считает, что в ее возрасте рожать детей поздно, у возлюбленного еще есть желание завести ребенка – он мечтает о дочери.