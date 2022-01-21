 

Анастасия Волочкова намекнула на возможную свадьбу

21.01.2022, 12:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известная балерина Анастасия Волочкова отметила день рождения и «проболталась» о возможной свадьбе с возлюбленным Сергеем. Праздничным днем было 20 января, и провела его знаменитость в компании любимого мужчины, окруженная цветами и гостями.
Знакомство Волочковой и Сергея произошло на проекте «Давай поженимся». Это было еще до Нового года. Вскоре после первой встречи парочка отправилась отдыхать на Мальдивы. Знаменитость публиковала снимки на своей странице, давая возможность подписчикам и поклонникам оставаться в курсе событий.

Давая интервью в свой день рождения, Волочкова рассказала, что ничего не имеет против свадьбы. Официально в браке балерина еще не состояла, но не исключает того, что такое событие случится. И хоть сама знаменитость считает, что в ее возрасте рожать детей поздно, у возлюбленного еще есть желание завести ребенка – он мечтает о дочери.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Младенец-мутант или реально что-то внеземное: Кем же был «Пришелец Алёшенька»?

23.11 / В Кремле назвали «нежизнеспособным» существование Договора по открытому небу

25.05 / Вместо мигрантов — зэки – Личное мнение

03.03 / Чулпан Хаматова рассказала, почему рассталась с отцами своих дочерей

28.07 / Мнение: Британцы про вакцину в России, на чём были основаны США и вечные санкции против Китая

29.09 / Мнение: Почти 200 детей, родившихся у суррогатных матерей, из-за карантина застряли в Питере

25.02 / Обозреватель Кузнецов назвал неминуемым падение режима Лукашенко: Всем очевидна его токсичность

04.03 / Скандалы: К военным поставкам подошли с гражданским азартом

15.06 / Дума приняла инициативу “ЕР” о зачислении братьев и сестер в одну школу

12.03 / СМИ: “Подозрительно бедных” россиян лишат выплат на детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика