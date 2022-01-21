В России введут налог на ношение зимней обуви

С целью восстановления тротуаров после длинной зимы в России введут налог на ношение зимней обуви, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, ежегодно россияне разносят частицы снега, льда, песка и соляной смеси, чем портят городскую инфраструктуру.

Согласно постановлению правительства, ставки налога будут устанавливать власти регионов в зависимости от сезона низких температур и образования наледи. Взимание оплаты планируется сделать двухфакторным: налог будет оплачиваться при покупке зимней обуви, а также включён в коммунальные платежи.

В среднем один месяц ношения зимней обуви обойдётся гражданам в 100-200 рублей.

Правительство освободит от оплаты налога граждан, достигнувших 80-летнего возраста, ветеранов труда и ВОВ, государственных служащих высшего ранга, инвалидов I и II группы.

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