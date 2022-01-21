 

В МИД призвали США понять последствия сдерживания РФ и Китая

21.01.2022, 12:50, Новости дня
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Вашингтону следует понять, что сдерживание РФ и Китая не несет хороших перспектив для США, говорится в комментарии МИДа.

В министерстве подчеркнули, что российско-китайское стратегическое партнерство развивается в контексте объективной исторической логики с учетом имеющегося у двух государств огромного совокупного потенциала. В ведомстве уточнили, что нельзя забывать и о наличии устойчивого общественного консенсуса в РФ и Китае по вопросу перспектив, масштабов и глубины сотрудничества двух стран.

«Нашим американским коллегам пора понять, что принятая Вашингтоном на вооружение политика «двойного сдерживания» Москвы и Пекина абсолютно анахронична и не имеет хороших перспектив для США. Куда большую пользу и себе, и всему миру американцы принесут, если откажутся от аррогантной заявки на глобальное доминирование и приступят к равноправному честному диалогу с Россией, Китаем и другими крупнейшими игроками, нацеленному на поиск сбалансированных решений актуальных проблем международной безопасности и развития. Мы к такой работе готовы», – сказано в комментарии на сайте МИД.

Ранее экс-госсекретарь МИД Дании Йорген Эрстрем Меллер заявил, что президент США Джо Байден упустил момент, когда сближение РФ и Китая против установления американского миропорядка можно было остановить.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Москва, Пекин и Вашингтон приступили к освоению планеты на новом уровне.



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