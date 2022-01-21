Лавров: Мы не ждем прорывов от встречи с Блинкеном, но ждем ответов

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.

Лавров отметил, что считает хорошей идеей встречу с Блинкеном по гарантиям, передает ТАСС.

По его словам, Москва рассчитывает, что Госдеп сконцентрируется на предложениях США по гарантиям безопасности, а также дадут ответ на российские предложения.