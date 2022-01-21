 

Лавров: Мы не ждем прорывов от встречи с Блинкеном, но ждем ответов

21.01.2022, 12:50, Новости дня
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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.

Лавров отметил, что считает хорошей идеей встречу с Блинкеном по гарантиям, передает ТАСС.

По его словам, Москва рассчитывает, что Госдеп сконцентрируется на предложениях США по гарантиям безопасности, а также дадут ответ на российские предложения.



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