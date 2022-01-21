Кремль спросили о самочувствии Путина

Президент Владимир Путин чувствует себя хорошо и пребывает в рабочем настроении, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, были ли какие-то признаки COVID у Путина в последнее время.

«Комбинированный режим работы является наиболее предпочтительным. Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности: и тестирование, и другие методы», – передает РИА «Новости» слова Пескова о режиме работы президента в условиях пандемии.

Он добавил, что в течение дня Владимир Путин проводит много рабочих встреч, которые носят непубличный характер. «Он проводит просто на расстоянии их, несколько метров от собеседника. Но, тем не менее, проходит очное общение», –пояснил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что количество больших публичных мероприятий все сейчас пытаются минимизировать. «В том числе и президент», – добавил он.

По его словам, при планировании даты послания Путина к Федеральному собранию будут учитываться пики заболеваемости «омикроном».

«Прямой связи нет, мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали, например, в декабре на большой пресс-конференции», – сказал Песков на вопрос о том, будут ли взаимосвязаны дата и формат послания с ситуацией с коронавирусом в стране.

«Но, конечно же, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень вот этой кривой очередной волны. Если это будут пиковые значения, то наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель», – добавил он.

Он подчеркнул, что власти уже научились принимать меры предосторожности, но при назначении даты послания будут учитывать развитие ситуации с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». «Пока точных сроков (проведения послания) нет», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, во вторник Песков сообщил, что дата оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не определена.