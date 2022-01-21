Как выглядит и что мы знаем о новой солистке группы Artik & Asti: только факты

Новую солистку зовут Севиль Велиева, ей 29 лет и ее голос очень напоминает нам голос Дзюбы. Мы помним Севиль как участницу конкурса “Новая волна-2021”. Кроме того, она принимала участие в проектах “Х-Фактор”, “Суперзвезда” (Украина), “Голос” (Россия).

Севиль родилась в Узбекистане, окончила Крымский инженерно-педагогический Университет (кафедра филологии), играла в КВН. У нее нет музыкального образования, но она пишет стихи и музыку. Севиль – семикратная чемпионка Крыма, серебряная чемпионка Украины, мастер спорта по каратэ.

“В начале ноября прошлого года группа осталась без самых главных своих составляющих: голоса, лица, фронтмена, – поделился Артем в Instagram. – Передо мной встал нелегкий вопрос: что делать дальше?! Ведь я как никто понимал, как сложно найти человека с голосом, который бы мне понравился. И в целом, что это будет? Как это будет? Кто это будет? Очевидно же, что кто бы ни пришел в группу, на него выльется много хейта и негатива… Если честно, я думал, что группе конец, потому что даже при самом оптимистичном прогнозе я оценивал сроки на поиск вокала в 4-6 месяцев + потом подготовка человека еще минимум 2 месяца, и в итоге 6-8 месяцев молчания группы отправили бы ее в забвение… Каким-то чудесным образом и стечением обстоятельств мне попалась видеозапись Севиль с исполнением нашей песни ”Чувства”. Я пересматривал и переслушивал это видео сотни раз и все больше и больше всматривался в детали, вслушивался в голос и понимал, что она крутая. Сразу скажу, Севиль – не Асти. Просто воспринимайте название группы Artik & Asti как название любой другой группы, а Севиль – новая солистка группы”.

Первая песня, выпущенная обновленным составом коллектива, сохранила фирменную стилистику Artik & Asti. Что неудивительно, ведь за выбор материала в группе всегда отвечал Артем. “Все наши достижения за эти годы – это были наши песни, – говорит он. – Песни, которые писал я, песни, которые я находил, благодаря моему вкусу и чутью, когда другие не обращали на них внимания, песни, которые я продюсировал и дорабатывал со своей командой, песни, которые создали целое направление и жанр в музыке за последние 10 лет и стиль, на который многие авторы и исполнители равнялись и равняются, и благодаря которому в мире музыки появился вообще отдельный термин “в стиле Artik & Asti”.

Несмотря на то, что песня находится в доступе всего несколько часов, уже с уверенностью можно прогнозировать, что “Гармония” быстро выбьется в лидеры всевозможных рейтингов. Там ей, к слову, придется побороться с треком “Феникс” – первым самостоятельным синглом Дзюбы, который она выпустила буквально на прошлой неделе.

Успех первой песни бывшей коллеги Артем прокомментировал так:

Я рад за успехи Ани, несмотря ни на что. С первого дня, когда услышал ее голос, так и всегда я буду восхищаться ее талантом. В любом случае, я расцениваю успех Ани как и свой успех: если у вас сейчас есть интерес к ней, значит я хорошо делал свою работу последние 11 лет.

Артем с новой солисткой Севиль