 

Не только Пугачева: звезды, которые полюбили мужчин моложе себя

21.01.2022, 12:14, Разное
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Алла Пугачева

Союз Аллы Пугачевой и Максима Галкина является одним из самых ярких примеров пар, в которых женщина намного старше мужчины. История любви знаменитостей длится уже больше 20 лет. Кажется, будто звездные супруги не замечают 27-летней разницы в возрасте.

Певица и шоумен вместе выходят в свет, воспитывают двойняшек Лизу и Гарри и даже спустя столько лет по-доброму подшучивают друг над другом. А последние годы 72-летняя Примадонна и вовсе выглядит моложе своего 45-летнего супруга.

Лера Кудрявцева

Телеведущая состоит в браке с мужчиной сильно моложе себя уже почти 10 лет. Разница в возрасте знаменитости и ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова, составляет 16 лет. Возлюбленные вместе воспитывают дочку Машу и смотрятся очень гармонично. Это неудивительно, ведь в свои 50 лет Лера Кудрявцева выглядит намного моложе.

Звездная блондинка осознает, что когда-нибудь ее отношения с мужем могут измениться. Более того, по словам Кудрявцевой, она не станет держать любимого, если он захочет уйти к женщине помоложе.

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова не раз выбирала себе в спутники мужчин помоложе. Знаменитость много лет жила в браке с футболистом и тренером Владиславом Радимовым, которого она старше на шесть лет. А после развода в ее жизни появился новый молодой спортсмен.

Валерий Руднев, новый избранник артистки, моложе ее почти на 20 лет. Если раньше такие мелочи звезду не заботили, то теперь разница в возрасте заставила ее задуматься о совместном будущем.

Надежда Бабкина

71-летняя Надежда Бабкина состоит в отношениях с молодым спутником уже много лет. Избраннику певицы Евгению Гору 41 год, однако разница в возрасте возлюбленных не смущает. Исполнительница не раз признавалась, что ей, как и Евгению, хорошо в этих отношениях.

В Сети периодически появляются слухи о расставании пары. Ведь давно не секрет, что избранники живут отдельно друг от друга. Однако Надежда сплетни опровергает и объясняет, что делить быт им с возлюбленным было бы неудобно.

Яна Поплавская

Звезда фильма “Про Красную Шапочку” тоже давно живет вместе с мужчиной моложе ее, не смущаясь разницы в возрасте. Артистка старше своего избранника, радиоведущего Евгения Яковлева, на 12 лет. За шесть лет отношений спутники пока не успели узаконить отношения и завести общих наследников, хотя мечтают об этом. Судя по всему, у возлюбленных еще все впереди.



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