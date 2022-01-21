Мнение: «Незначительное вторжение», или Байден слил

Американцы ушли из Афганистана самым позорным образом, который только можно было вообразить. Согласились на все требования талибов и убежали, бросив на съедение новой власти своих сторонников. Можно было бы сказать, что Афганистан слишком маленький, чтобы с ним связываться, — «орлы не охотятся на мух», — но тут явно другой случай. Афганистан называют «кладбищем империй», об него обломали зубы многие великие державы, включая СССР. Американцы сидели в Афганистане целых 20 лет, и все эти 20 лет президенты США дружно рассказывали, как он для США важен.

Теперь американцы уходят из Восточной Европы. Владимир Путин выставил США ультиматум: или НАТО убирает свои базы из зоны влияния России, или мы делаем американцам больно. Американцы сначала мялись, пытались торговаться, потом решили зажевать переговоры, потянуть резину. А в среду вышел серьёзный конфуз. Джо Байден выступил с дежурной речью против России и сказал там, что Америка, конечно, будет защищать Украину, но если Россия предпримет только «незначительно вторжение», то не будет. С дипломатического на русский это переводится так: Россия может делать в Восточной Европе всё, что сочтёт нужным, Америка умывает руки.

https://www.nbcnews.com/news/world/blinken-ukraine-russia-attack-short-notice-invasion-fears-mount-rcna12691

Термин «незначительное вторжение» тут же стал мемом. И внутри США, и в Восточной Европе поднялся дикий вой — от президента Байдена дружно потребовали взять слова обратно. Он так и сделал, но получилось ещё хуже. Примерная суть угроз американцев такова: если Россия раскатает танками пару соседних стран, США наложат ещё немного санкций. Лично я сомневаюсь, что у нас так уж чешутся гусеницы, однако Джо Байден ведёт себя до неприличия виктимно, как в том анекдоте про штраф за оскорбление полицейского. Россия не собиралась никуда вторгаться, но раз уж это стоит настолько дёшево, раз уж дядюшка Сэм сосредоточился на борьбе с Китаем и сливает своих прихвостней с такой огромной скидкой, возможно, стоит брать.

Я ожидал подобной реакции от США. Американцам сложно выполнить наш ультиматум с репутационной точки зрения — пресса будет всячески мусолить подписанные документы, справедливо обвинять Джо Байдена в слабости, в продаже союзников. Но если слить союзников без подписания формальных документов, приплясывая с копьём в руке и изрыгая осторожные угрозы в адрес России, пиарщикам будет легче объяснить пастве, что «на самом деле» Америка стронг и по-прежнему контролирует политику по всему земному шару.

Как справедливо пишет Виктор Мараховский, главная проблема США заключается вовсе не в том, что Джо Байден всё глубже погружается в деменцию. В деменцию погружается не один только президент Америки, но и вся страна в целом. Акела уже промахивается постоянно, прихрамывает на три ноги из четырёх и натыкается во время бега на деревья. Башар Асад смеётся над США, Ким Чен Ын смеётся над США, талибы смеются над США. Реальная зона влияния Вашингтона уменьшается как шагреневая кожа — если деградация продолжится с той же скоростью, уже в этом десятилетии Вашингтон получит проблемы даже с контролем над территорией Соединённых Штатов. Цитирую Кримсона:

https://t.me/crimsondigest/1407

Тема потенциального взаимного непризнания результатов осенних выборов в Конгресс уже становится мейнстримом.

Бен Шапиро: «Президент Соединенных Штатов только что открыто заявил, что, если он не получит свой абсурдный законопроект о федерализации голосования, он не гарантирует, что признает результаты выборов».

Не имеет значения что сказал Байден на самом деле, имеет значение, что политическая борьба в США продолжает процесс украинизации. Джентльменские соглашения больше не действуют или почти не действуют. Если результаты выборов определяются не за кулисами и не в рамках «официальной» политической борьбы, а в судах или на площадях, это уже не гегемон, это уже «Южная Африка с ракетами».

Впрочем, вторая часть Марлезонского балета ещё впереди. Администрация Байдена думает, будто Россия жить не может без танков в Киеве. Сейчас президент Байден покорно махнул рукой — забирайте свою Кемску волость, мы наложим символические санкции, и дело закрыто.

Полагаю, американцы восприняли талмуд Бжезинского чересчур серьёзно. Украина не так важна, как им кажется, с 2013 года она сильно потускнела в качестве приза:

1. Крым вернулся в родную гавань.

2. Транзитный газопровод потерял своё значение.

3. Чернозём распродан немцам и прочим покупателям с деньгами.

4. Те украинцы, которых Россия хотела видеть у себя, уже по большей части переехали в Россию.

Возможно, я ошибаюсь, — скоро узнаем, — но мне кажется, что у России сейчас нет на Украине таких интересов, которые окупили бы рост курса доллара хотя бы на 10 рублей.

Тем не менее за отверждение ультиматума Америку надо наказать, таковы законы жанра. Вариантов, — помимо Украины, — у нас огромное количество, начиная от размещения ядерного оружия у берегов США и заканчивая захватом контроля над нефтью Ближнего Востока. Как на наши действия ответят американцы, уже понятно: гневным блеяньем в микрофон и робкими экономическими санкциями. Однако что конкретно мы предпримем, что конкретно мы купим в магазине за предложенную американцами цену — большой вопрос.

Ясно одно: интрига разрешится довольно скоро, в течение месяца-двух. Было мало шансов, что американцы примут наш ультиматум, так что Владимир Путин не только подготовил план «Б», но и наверняка назначил его основным. Теперь остаётся только читать заголовки, гадая, в какой конкретно части земного шара американцы получат от нас пинок.

И, да, раз уж речь зашла про Афганистан. Многие блогеры писали в начале января, что Казахстан станет для России вторым Афганистаном. Как там их прогнозы, сбылись?