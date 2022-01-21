Суд прекратил дело об избиении мужчиной врача из-за осмотра жены-мусульманки

Нижневартовский горсуд прекратил уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который напал на врача после осмотра его супруги-мусульманки, сообщили в суде.

По версии следствия, днем 21 сентября мужчина в одном из кабинетов частной клиники в Нижневартовске, «грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником», не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога, ранее осматривавшего женщину. Мужчине было предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия, ему грозило до 5 лет лишения свободы.

«Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства инцидента в медклинике Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), где муж пациентки избил врача после осмотра его супруги-мусульманки.