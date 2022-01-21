 

В Москве оставили за собой право на действия по безопасности в зависимости от реакции Запада

21.01.2022, 12:02, Новости дня
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Россия оставляет за собой право выработать действия по собственной безопасности в зависимости от реакции США и НАТО на предложения Москвы, заявили в МИД.

«Ожидаем, что США и НАТО положат «на бумагу» свой ответ на российскую инициативу. Есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость не «заматывать» этот вопрос. В любом случае отставляем за собой право выработать дальнейший алгоритм действий по обеспечению интересов безопасности РФ в зависимости от реакции США и НАТО на наши предложения», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

Между тем во внешнеполитическом ведомстве отметили, что отношения США и РФ подошли к критической черте по вине Вашингтона.

«Здесь остро необходим серьезный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надежных гарантий безопасности России», – пояснили в министерстве.

«Что касается возможности стать настоящими друзьями или надежными партнерами, то это, скорее, вопрос к американской стороне. РФ в свое время предпринимала соответствующие усилия, но наши шаги навстречу были оценены как должное, а в ответ мы получили лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами», – добавили в МИД. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасностибудут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россияожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.



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