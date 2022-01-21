Умер американский певец и актер Meat Loaf

Американский певец и актер Meat Loaf (Марвин Ли Эдей) скончался в возрасте 74 лет.

«С тяжелым сердцем объявляем, что несравненный Meat Loaf скончался ночью», – передает РИА «Новости» текст сообщения проедставителей артиста.

Известный альбом певца Bat Out of Hell, выпущенный в 1977 году, остается в списке десяти самых продаваемых музыкальных альбомов всех времен.

В качеств актера Meat Loaf принял участие в таких фильмах, как «Бойцовский клуб», «Черный пес», и «Шоу ужасов Рокки Хоррора».