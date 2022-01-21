Мнение: Удобная вещь

Сегодня минирование школ продолжилось в Симферополе. Эвакуируются 10 школ.

Никаких «террористов», конечно, нет. Идут плановые учения по эвакуации, а чтобы не расслаблялись, идет вводная о террористах.

Чем-то похоже на Казахстан и госпереворот, который устроил Токаев. Там тоже возникли мифические террористы, про которых теперь никто и не вспоминает.

Вообще, удобная штука. Надо – вынул из-за печки, не надо – засунул обратно.

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