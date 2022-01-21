 

Мнение: В Нью-Йорке снесли памятник Теодору Рузвельту

21.01.2022, 11:58, Разное
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В Нью-Йорке снесли памятник президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории.
Статуя изображала Тедди Рузвельта на коне, рядом с которым шли индеец и негр. Простояла она более 80 лет.
Активисты уже не первый год призывали ее убрать, так как расценивали ее как символ увековечивания системного американского расизма. И вот время пришло.
Рузвельту отпилили голову и верхнюю часть туловища, после чего оставшийся памятник погрузили и вывезли на хранение. Правнук Рузвельта поддержал снос памятника. заявив, что "он не отражает истинное наследие Рузвельта".
На тему того, чем заменить памятник, ходят досужие разговоры, что надо и тут поставить памятник Джорджу Флойду, в дополнение к тому, который регулярно подвергается актам вандализма в Нью-Йорке.
Стоит отметить, что в 2020-м году в России предлагали https://www.interfax.ru/world/715871 выкупить памятник Рузвельту вместе с памятником Баранову (осваивал Аляску) и вывезти их в Питер "для сохранения культурно-исторического наследия".

Когда уже дойдет дело до сноса памятников Джорджу Вашингтону? Хватит тянуть.

Источник: Colonel Cassad



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