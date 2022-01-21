Для женщин 60+, которые ходят в очках: 10 модных стрижек, которые не требуют сложной укладки

Хорошая прическа способна изменить образ, сделать его более стильным и современным. И не важно, сколько вам лет, ведь выглядеть сногсшибательно хочется всегда. Мы подобрали 10 модных стрижек для женщин после 60, которые ходят в очках. Они выглядят очень красиво и при этом не требуют сложной укладки по утрам.

Короткий боб

Короткий боб (как на главном фото статьи) – это элегантная, но в то же время простая прическа для женщин в возрасте. Челка разной длины и косой пробор при этом идеально сочетаются с очками.

Стрижка пикси

Стрижка пикси поможет убрать волосы с лица и при этом сделает акцент на оправе очков. Эта стрижка идеально подойдет пожилым женщинам, которые не любят долго собираться по утрам, так как волосы достаточно будет просто высушить после мытья – и укладка готова.

Каре с челкой

Короткое каре с челкой поможет скрыть морщины на лбу. Эта прическа хороша своей универсальностью, так как даже отросшая она выглядит хорошо. К тому же локоны такой длины уже можно при желании завить.

Удлиненный боб на седых волосах

Это идеальная прическа для женщин, которые хотят подчеркнуть свой натуральный цвет волос. Удлиненный боб подойдет женщинам с любой формой лица, которые носят очки.

Многослойная стрижка средней длины

Многослойная стрижка средней длины с удлиненной челкой отлично смотрится на женщине с круглой формой лица или если женщина носит очки. Слои при этом придадут волосам бликов и подчеркнут их структуру.

Круглый боб с челкой

Круглый боб с челкой идеально подходит тонковолосым женщинам за шестьдесят, которые хотят выглядеть моложе. Эта прическа отлично сочетается с очками, а также добавляет густоты локонам.

Короткая стрижка с острыми концами волос

Короткая стрижка с заостренными концами волос отлично подойдет, если вы хотите создать непринужденный стиль и при этом ищете прическу, не требующую укладки. Это очень стильный вариант для женщин, которые хотят открыть лицо и сделать его визуально длиннее.

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Кефаль

Лохматая кефаль подойдет смелым женщинам, которые ищут что-то, что соответствовало бы их и без того смелому стилю. Эта прическа будет особенно удачно смотреться на волнистых или вьющихся волосах.

Пикси в стиле Одри Хепберн

Вдохновленная красавицей Одри Хепберн, пикси – это вневременная, классическая стрижка. К тому же она прекрасно сочетается с очками.

Длинная пикси с челкой

Челка добавит стиля любой стрижке пикси.

Дамам старше 60 нравятся эти стрижки из-за простоты ухода и укладки.