 

Врач рекомендовала начать самостоятельное лечение при первых симптомах “омикрона”

21.01.2022, 11:28, Разное
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Специалист напомнила, что основными симптомами ОРВИ являются повышение температуры, боль в горле и насморк. Для их облегчения врач рекомендует соблюдать домашний режим и пристально следить за своим состоянием.

При температуре выше 38,5 градуса она посоветовала принимать жаропонижающие средства на основе парацетамола, при насморке – сосудосуживающие препараты. Боль в горле облегчат лекарства, уменьшающие першение, а также витаминное и обильное питье.

Журавлева призвала начинать лечение с первых дней проявления симптомов. Можно добавить противовирусные препараты, содержащие риамиловир и умифеновир, капли и спреи интерферона-альфы, посоветовала специалист.

Если самостоятельное лечение не даст результатов через двое-трое суток, то необходимо обращаться к врачу. “Однако часто соблюдение этих простых правил позволяет справиться с заболеванием”, – приводит слова Журавлевой портал “Лента.ру”

Новый штамм “омикрон” стремительно распространяется в Москве. Несмотря на резкое увеличение числа заболевших, количество госпитализаций выросло незначительно.

Мэр Сергей Собянин 18 января продлил до первого апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями и требование о переводе на “удаленку” не менее 30% сотрудников предприятий столицы.



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