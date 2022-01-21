Арестович: Пока я был в Офисе президента, порошковые ссыкуны боялись вносить меня в “Миротворец”. В этом вся их сущность

“Миротворец” – сайт, которым я сам когда-то активно пользовался в зоне АТО/ООС, года с 2019 начал постепенно превращаться в помойку.

Когда ресурс опекал Антон Геращенко, это действительно была представительская база нехороших людей, позволявшая оперативно опознавать плохишей во время проверки на блокпостах, например. И не только.

С 2019 года, я так понимаю, ресурс перешел в ведение какого-нибудь Турчинова.

И как все, что делают порошковые, начал превращаться в дерьмо. Которое нам торгуют под видом шоколада.

В занесении меня в “Миротворец” сущность порошковых проявилась во всей своей полноте:

во-первых, использовать государственного значения вещи во внутриполитических разборках;

во-вторых, их ставшая уже легендарной ссыкливость, ибо, пока я был в Офисе, их могучая ручка, соответствующие клавиши нажимать боялась.

Ваша проблема все та же, убогие. Вы тупые, жадные и мелкие, шкодливые ссыкуны. И мысли у вас короткие-короткие, как у Буратино. И жизнь вас скоро в этом убедит.

Источник: Алексей Арестович / Facebook

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