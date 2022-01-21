“Я опасаюсь провокаций. Мне поступало очень много угроз, серьезных и страшных”. Ефросинина рассказала, почему не ездит в Крым

Ведущая призналась, что не ездит в Крым, где родилась и похоронен ее отец, потому что “опасается провокаций”.

“Я почему боюсь ездить? Потому что меня там могут не узнать и не знать на крымской границе. Я опасаюсь провокаций. У меня двое детей. Мне после моих высказываний против аннексии Крыма поступало очень много угроз, серьезных и страшных. У меня там практически никого не осталось: тетя там живет, двоюродные братья и сестры – они все взрослые люди. Бабушек не стало, а одна бабушка уехала в Питер. Но еще я боюсь, что увижу изменившуюся картинку, потому что все мое детство прошло в Крыму. Я уехала поступать в университет и для меня Керчь – это такой розовый рай. Я очень боюсь, что увижу перемены в людях”, – сказала Ефросинина.

Усик в ответ на это признался, что был на родине в Крыму два года назад. По словам боксера, сейчас там нет той свободы, которая была.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Контекст:

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Она выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Сейчас вместе с семьей живет в пригороде Киева.

В 19 лет Ефросинина дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”.

В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2016 году Евросинина публично осудила аннексию Крыма, назвав действия России “оккупационными”. Весной 2020 года ведущая заявила, что после аннексии Крыма ни разу там не была.

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