 

“Такая возбужденная и горячая!” Рианна в прозрачном белье показала промежность

21.01.2022, 11:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица позировала сидя на спинке дивана с разведенными ногами, засветив промежность.

“Сияющая звезда”, – подписали снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rihanna * (@rihannaofficlal)

“Вау, детка! Такая возбужденная и горячая!” – прокомментировал подписчик moesch.armin.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Иран произвел обогащенный до 20% металлический уран

27.06 / Bloomberg – США и Германия намерены помочь Украине из-за «Северного потока — 2»

20.10 / Москвичам пообещали первый снег

25.12 / Нерешительный Байден подорвал репутацию Запада в глазах остального мира

07.01 / Без кафе, но с парикмахерскими. Что разрешено в Украине в карантин 8-24 января. Инфографика

07.01 / Пресса приписала приказ отправить Нацгвардию в Вашингтон Пенсу, а не Трампу

25.09 / НЦБ Интерпола присоединилось к расследованию убийства детдомовцев в 1942 году

07.06 / В Словакии начали прививать от коронавируса “Спутником V” – без одобрения EMA

19.06 / Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим»

12.08 / МВД Беларуси впервые подтвердило применение огнестрельного оружия против митингующих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика