“Такая возбужденная и горячая!” Рианна в прозрачном белье показала промежность
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Певица позировала сидя на спинке дивана с разведенными ногами, засветив промежность.
“Сияющая звезда”, – подписали снимок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Вау, детка! Такая возбужденная и горячая!” – прокомментировал подписчик moesch.armin.
Контекст:
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет