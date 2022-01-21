“Такая возбужденная и горячая!” Рианна в прозрачном белье показала промежность

Певица позировала сидя на спинке дивана с разведенными ногами, засветив промежность.

“Сияющая звезда”, – подписали снимок.

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Публикация от Rihanna * (@rihannaofficlal)

“Вау, детка! Такая возбужденная и горячая!” – прокомментировал подписчик moesch.armin.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

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