Любовь Успенская познакомила публику с маленькой «дочкой»
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Звезда русского шансона Любовь Успенская немного пояснила о малышке Николь, своей крестной дочке, на личной странице в социальной сети.
Успенская впервые сказала подписчикам, кто эта маленькая девчушка, с которой она проводит много времени вместе. Оказалось, что это крестная дочь исполнительницы. Рассказать об этом артистка решила, почитав версии подписчиков о том, кем ей приходится девочка.
Вариантов у фоловеров было много, и некоторые из них, по словам певицы, ее даже позабавили. Желая остановить начавшуюся «угадайку», Успенская выложила видеоролик, где малышка, завернутая в полотенце после купания, улыбается и прячет лицо, отвечая на ее вопросы.
Известная исполнительница со своей взрослой родной дочкой общается мало после их ссоры. Конфликт между матерью и дочерью возник из-за употребления последней запрещенных препаратов. При этом Успенская заявляла, что мечтает стать мамой еще раз.
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