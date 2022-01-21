Любовь Успенская познакомила публику с маленькой «дочкой»

Звезда русского шансона Любовь Успенская немного пояснила о малышке Николь, своей крестной дочке, на личной странице в социальной сети.

Успенская впервые сказала подписчикам, кто эта маленькая девчушка, с которой она проводит много времени вместе. Оказалось, что это крестная дочь исполнительницы. Рассказать об этом артистка решила, почитав версии подписчиков о том, кем ей приходится девочка.

Вариантов у фоловеров было много, и некоторые из них, по словам певицы, ее даже позабавили. Желая остановить начавшуюся «угадайку», Успенская выложила видеоролик, где малышка, завернутая в полотенце после купания, улыбается и прячет лицо, отвечая на ее вопросы.

Известная исполнительница со своей взрослой родной дочкой общается мало после их ссоры. Конфликт между матерью и дочерью возник из-за употребления последней запрещенных препаратов. При этом Успенская заявляла, что мечтает стать мамой еще раз.