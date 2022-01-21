 

В Германии сочли крайней мерой отключение РФ от SWIFT

21.01.2022, 11:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отключение РФ от SWIFT стало бы крайней мерой, сообщил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

«Это крайняя экономическая санкция, но здесь я не буду строить догадок», – цитирует РИА «Новости» политика со ссылкой на Spiegel.

По его словам, нет смысла говорить об «абстрактных санкциях», главной целью является достижение деэскалации. 

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины. 

В декабре глава Минфина Антон Силуанов заявил, что отключение РФ от системы SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.

Напомним, в МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Контрразведка США призвала наказать силовиков за беспорядки в Капитолии

11.09 / Турция выдвинула Греции условие для переговоров по ситуации в Средиземном море

10.01 / За сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины, украинский военный получил боевую травму – штаб ООС

02.04 / “Этот рецепт божественный. Точка”. Клопотенко рассказал, как приготовить соленый чизкейк

03.04 / Данилов сообщил, что Зеленский проводил большое совещание по ситуации на Донбассе

07.05 / В МВФ указали Киеву на необходимость достичь большего прогресса в реформах

22.02 / Стало известно о смертельной опасности изжоги

18.11 / Беларусь прекратила поставки электроэнергии в Украину, в “Укрэнерго” заверили, что потребителей это не коснулось

28.02 / В ФРГ объяснили невозможность отказа от «Северного потока – 2»

27.04 / Казахстанский бизнесмен Сейсембаев: Лишить госаппарат Украины возможности делать бизнес важнее, чем провести деолигархизацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика