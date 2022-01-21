В Германии сочли крайней мерой отключение РФ от SWIFT

Отключение РФ от SWIFT стало бы крайней мерой, сообщил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

«Это крайняя экономическая санкция, но здесь я не буду строить догадок», – цитирует РИА «Новости» политика со ссылкой на Spiegel.

По его словам, нет смысла говорить об «абстрактных санкциях», главной целью является достижение деэскалации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.

В декабре глава Минфина Антон Силуанов заявил, что отключение РФ от системы SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.

Напомним, в МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.