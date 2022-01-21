 

Пенсионерка отбилась от грабителя с ножом в Уфе

21.01.2022, 11:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Грабитель с ножом попытался отобрать сумку у пенсионерки в Уфе, но сбежал, когда получил отпор, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В полиции рассказали, что инцидент произошел вечером в среду, 19 января, на улице Менделеева в Уфе, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, вооруженный ножом злоумышленник «попытался отобрать у пожилой женщины сумку, однако, получив отпор, скрылся».

«В настоящее время сотрудники полиции составили ориентировку и ведут розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя», – добавили в ведомстве.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали кадры происшествия, зафиксированные уличным видеонаблюдением. На видео мужчина пытается вырвать у прохожей сумку и чем-то несколько раз ударяет ей по рукам. Женщина не выпускает из рук сумку, и грабитель уходит.

 

Сообщается, что раненая позже упала без сознания.

Ранее грабитель объяснил нападение на пенсионерку в Москве пари с товарищами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Зеленский ожидает начала работы миссии МВФ в Киеве и следующего транша

20.12 / Экономика: Как экономика РФ удержалась под ударом коронавируса

14.01 / В Черновцах водителей маршруток хотят обязать включать классическую музыку

25.03 / Российский спутник сделал фото заблокированного Суэцкого канала

02.12 / “Можно и подавиться” – Фреймут назвала пожелание “Приятного аппетита!” отголосками СССР

22.03 / В Кремле допустили утрату доверия к задержанному пензенскому губернатору

01.09 / Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. в первом полугодии составила $2,769 млрд

16.11 / Пользователи Spotify сообщили о сбое в работе сервиса

13.08 / Колумнист Spiegel – «потерпевший неудачу» Запад должен вернуть талибов за стол переговоров

06.01 / “Газпром” сократил транзит газа по территории Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика