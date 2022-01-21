Пенсионерка отбилась от грабителя с ножом в Уфе

Грабитель с ножом попытался отобрать сумку у пенсионерки в Уфе, но сбежал, когда получил отпор, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В полиции рассказали, что инцидент произошел вечером в среду, 19 января, на улице Менделеева в Уфе, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, вооруженный ножом злоумышленник «попытался отобрать у пожилой женщины сумку, однако, получив отпор, скрылся».

«В настоящее время сотрудники полиции составили ориентировку и ведут розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя», – добавили в ведомстве.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали кадры происшествия, зафиксированные уличным видеонаблюдением. На видео мужчина пытается вырвать у прохожей сумку и чем-то несколько раз ударяет ей по рукам. Женщина не выпускает из рук сумку, и грабитель уходит.

Сообщается, что раненая позже упала без сознания.

Ранее грабитель объяснил нападение на пенсионерку в Москве пари с товарищами.