 

В ДНР призывали Запад прекратить поставки летального оружия Украине

21.01.2022, 11:18, Новости дня
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Донецкая народная республика (ДНР) призывает западные государства заставить Украину выполнять минские договоренности и перестать поставлять Киеву летальное оружие, говорится в заявлении замначальника управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

«Призываем страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнить пакет минских договоренностей», – передает ТАСС текст заявления.

По его словам, переброска украинскими властями в Донбасс летального оружия и батальонов, укомплектованных радикальными националистами, подтверждает факт подготовки Киева к активным боевым действиям.

«Командование народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе», – указывается в тексте.

По данным военных ДНР, на железнодорожной станции Красноармейск (украинские власти называют этот населенный пункт Покровском) осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и двух РСЗО «Ураган» с кассетными боеприпасами. Басурин также отметил, что в последние две недели фиксируется прибытие в зону украинской силовой операции в Донбассе подразделений националистической группировки «Правый сектор» (запрещена в РФ), а также снайперов из состава 74-го разведывательного батальона и спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины.

Ранее посольство РФ в Соединенном Королевстве предупредило, что поставка оружия Украине лишь разожжет конфликт. В Кремле подчеркнули, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности вокруг Украины.

В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. РФ неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.



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