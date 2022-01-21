Мнение: Разнобой

По всей видимости, перенос Давоса на лето был либо ошибкой, либо вынужденной мерой. Давос, как площадка для формирования консенсуса глобальных группировок, именно в этом году крайне необходим, и возможно, даже в двух раундах, так как проект «нормализации» достиг предела насыщения и откровенно начал проседать. Как раз в этот момент согласованность действий становится важной и определяющей.

Однако его пришлось откладывать, что уже создает разнобой в принимаемых решениях. Понятно, что речь идет о развитых странах, которые и продвигают этот проект. Разнообразная периферия пока в счет не идет — она получит указания позже.

Главный итог первого этапа, конечно, достигнут, и его результаты выглядят многообещающе: оказалось, что психологическая ломка огромной части населения стран Запада не только возможна, но и вполне успешна. Большая часть людей, не просто гордящаяся, а снобистски гордящаяся достижениями западной демократии, свободами и правами человека, безропотно и без звука включает рабскую покорность и стадом идет в крематорий. Сотни лет борьбы за права — и два года примитивной пропаганды вкупе с легким административно-политическим насилием, которые полностью обнуляют все предыдущие достижения. Очень хороший результат, тут и спорить не о чем.

Страны менее демократические, где населению и так особо нечего терять, внезапно парадоксальным образом оказались куда как более устойчивы к психологическому насилию и административному террору. Не все, конечно — Восток с его приматом массового сознания воспринял новации практически равнодушно. Но вот Латинская Америка и, что удивительно, Россия выпали из всех схем. Россия при этом вообще оказалась уникальной страной во всех отношениях, и полный провал вакцинации с вынужденным отказом (временным, но от этого причина все равно никуда не девается) от продвижения цифрового клеймения — это, конечно, феномен.

По всей видимости, как раз нарастание диссонансов и диспропорций в продвижении проекта и вынудило переносить Давос для более качественного анализа ситуации, но именно теперь глобальным элитам нужно срочно договариваться о согласованных шагах, так как продолжение этого этапа в прежнем формате может обрушить весь проект в целом. Чем-то это похоже на наступление немцев под Москвой или наоборот — Висло-Одерскую операцию Красной армии, когда она остановилась буквально в 60 километрах от Берлина. И там, и там наступление выдохлось по причине исчерпания ресурса продвижения вперед. Однако Гитлер в 41 году требовал брать Москву любой ценой, а вот советские маршалы остановились перед Берлином, подтягивая коммуникации и ликвидируя опасные участки на флангах.

Это классическая ситуация любой позиционной трансформации, и крайне важно уловить наступление этапа насыщения и невозможности продолжения текущих действий.

Раз нет согласованной позиции, отдельные страны начинают принимать решения самостоятельно. Логика здесь — нужно удержать то, чего добились, хотя бы здесь.

Это не сворачивание проекта перехода к «новой нормальности», это как раз действия по спасению проекта. Они осложнены возникающим разнобоем и рассинхронизацией проекта, но ни в коем случае не стоит трактовать происходящее как крах «новой нормальности». Скорее, сейчас мы увидим действия по ее спасению, причем действия достаточно решительные. Раз нет Давоса, раз нет возможности согласовать действия на текущем этапе, значит, нужно создать параллельный кризис, отвлекающий маневр, который позволит получить передышку до того момента, как удастся выработать согласованные меры по следующим этапам. Я думаю, что кризис вокруг России и Украины неплохо ложится в суть такого маневра. Совершенно не зря сейчас Путина буквально волокут на войну — она, во-первых, даст такую передышку, а во-вторых, позволит спрятать в ней возникшие в ходе трансформации «старого порядка» противоречия. Чем-то это похоже на теракт 911, когда Штаты прикрыли борьбой с терроризмом назревающий крах собственной экономики. Получится ли организовать эту войну — конечно, вопрос, но ее необходимость сейчас выглядит вполне рациональной с точки зрения глобальных элит на данном этапе.

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