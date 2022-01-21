 

Cканируй, но проверяй — власти США предупредили об опасности QR-кодов

21.01.2022, 11:14, Новости дня
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Американские власти предупреждают: мошенники научились менять ссылки, прикреплённые к QR-кодам, так, что люди переходят по ним, не замечая подвоха. А дальше их финансовые, банковские данные, логины и пароли могут быть украдены, рассказывает корреспондент ABC News.

Сегодня утром от ФБР пришло срочное предупреждение про QR-коды и то, как мошенники могут их использовать, чтобы украсть вашу финансовую информацию. QR-коды, то есть коды с быстрым ответом, это штрихкоды, которые используют многие организации, особенно во времена пандемии. Когда пользователь их сканирует, он направляется на веб-сайт. В ФБР говорят, что сейчас некоторые преступники подделывают эти коды, чтобы перенаправить своих жертв на вредоносные сайты, которые крадут логины и финансовую информацию.

ЛЮК БАРР, корреспондент по вопросам правосудия и внутренней безопасности: Они предупреждают, что они могут на самом деле манипулировать кодом в QR-кодах, менять их, чтобы перенаправить вас на другой сайт, а затем спросить у вас вашу финансовую информацию, банковские данные, ваш личный логин.

В Техасе полиция говорит, что десятки QR-кодов появились на парковочных автоматах, они обманывали тех, кто их сканировал.

МАРКУС БУТ, полицейский департамент Сан Антонио: Когда вы спешите, вы сканируете QR-код, платите деньги на сайте, а это оказывается неправильный сайт, к сожалению. Нам всем помогают технологии, но при этом иногда мы из-за них страдаем.

Полиция в штате Массачусетс тоже предупреждает водителей.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Мы вообще не используем QR-коды.

Не только на парковочных автоматах — ложные коды теперь замечают в ресторанах и в других сферах бизнеса по всей стране.

ЛЮК БАРР: В ФБР предупреждают, что они могут запустить вредоносное программное обеспечение в ваш компьютер, например вирус-вымогатель. Это случается далеко не редко.

Чтобы защитить себя, ФБР советует после сканирования QR-кода убедиться, что веб-сайт выглядит настоящим, с правильной грамматикой и без опечаток. И старайтесь не проводить платежей через сайт, полученный с помощью QR-кода. Лучше используйте для платежей веб-адрес, которому вы доверяете.

АНДРЕА ФУДЖИЛ, корреспондент ABC News: Власти говорят, что, если вы стали жертвой мошеннического QR-кода, сообщите об этом и полиции, и ФБР, чтобы удалось поймать этих преступников.

Дата выхода в эфир 20 января 2022 года.



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