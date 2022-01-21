 

Вера Брежнева поделилась впечатлениями об отпуске в новом отеле на Мальдивах

21.01.2022, 10:47, Разное
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Естественная и свежая, совершенно без макияжа – такой предстает Вера Брежнева на фотографиях, сделанных в The Ritz-Carlton Maldives. Певица отправилась погреться на солнечный остров всего на неделю, но, как она констатирует, этого более чем достаточно для перезагрузки, когда оказываешься в таком райском месте.

В сторис звезда рассказала, что любит просыпаться рано, когда вокруг еще тишина, когда есть время на неспешные движения. Утро – ее любимое время, а на Мальдивах оно всегда прекрасно и… всегда начинается в один и тот же час.

Я в каждый из дней счастлива. Они у нас достаточно насыщены и пролетают быстро. Очень хочу запомнить эти ощущения, шум волн, сам отель, который нас покорил, улыбчивых людей, работающих здесь, климат, который мне очень нравится, ветерок, который дает свежесть даже в сильную жару, ритуал на закате и просто умиротворение… 

Помимо спокойствия и красоты вокруг, меня так же наполняло это изнутри… Место, люди, события, еда – все было идеально. Даже то, что я немного приболела на пару дней, не помешало мне насладиться происходящим. Пусть весь год будет таким же роскошным, как этот отпуск, – написала Вера, сопроводив пост фотографиями стройной фигуры в черном асимметричном купальнике.



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