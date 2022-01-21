 

“Это нереальный секс”, “Нормальные такие помидорки”. Седокова показала голую грудь и соски

21.01.2022, 10:38, Новости дня
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“Мои лучшие луки и помидорки… Представляю вашему вниманию новую рубрику “унижай меня и доминируй”, – написала она.

Седокова вместе с дизайнером Алиной Герман и травести-актрисой Эвелиной Гранд обсудила свое платье, которое надела на церемонию вручения премии российского канала “Муз-ТВ” в июне 2021 года.

“Лук, за который мне будет стыдно всю мою жизнь. Не знаю, как я так лоханулась. Потому что это Майкл Кастелло. Этот дизайнер шьет в Америке Бейонсе, Леди Гаге, всем”, – отметила она.

Певица вставила в ролик несколько своих снимков в этом платье. Оно имеет ассиметричный дизайн и открывает декольте, торс и ноги в глубоком разрезе. Седокова не стала надевать под него бюстгальтер и засветила соски. 

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“По-моему, это просто нереальный секс”, – высказалась подписчица kamillagaifullina.

“Нормальные такие помидорки”, – отметил igor_ilyin86.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”.

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского “Динамо” Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Сейчас Седокова замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Свадьбу они сыграли в сентябре 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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