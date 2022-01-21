В Украине количество ФЛП увеличилось в 2021 году на 4%, больше всего – в IT-отрасли

Это – самый лучший результат за последние пять лет, в 2020 году рост составил 1,2%. Более всего возросло количество IT-ФЛП – их доля от общего роста составила более половины (53%). За год число ФЛП с соответствующим видом деятельности увеличилось на 44,5 тыс. (+26%).

На втором месте по приросту — бизнес, предоставляющий информационные услуги (+9 тыс. или 24%). На третьем – кафе и рестораны (+6 тыс. или +10%).

В сообщении отмечено падение в такой отрасли как почтовые и курьерские услуги, за год количество ФЛП в этой сфере уменьшилось на 8,5%.

Контекст:

В 2021 году численность физических лиц – предпринимателей в Украине выросла на 85 тыс. и достигла почти 2 млн. Это самые большие показатели за последние пять лет.

По состоянию на 28 октября 2021 года на счетах украинских ФЛП хранилось 58 млрд грн, это рекордная сумма за последние девять лет. В 2012 году ФЛП хранили в банках 4 млрд грн.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил 19 января 2022 года, что ФЛП третьей группы на едином налоге могут ограничить возможность работы с юридическими лицами, чтобы сократить схему уклонения уплаты от налогов с зарплат. такое решение позволит избежать ситуаций, когда работника оформляют как ФЛП и платят 5% с зарплаты вместо того, чтобы сделать его штатным сотрудником и платить 22% единого социального взноса, 19,5% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.

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