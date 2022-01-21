В правительстве Нидерландов заявили о готовности разблокировать поставки оборонительного оружия Украине

Хукстра отметил, что ранее Германия при поддержке Нидерландов блокировала запрос Украины о поставках оборонительного вооружения через НАТО, поскольку, как сочли в этих странах, такие поставки потенциально могут усилить конфликт. Теперь в Нидерландах считают, что ситуация изменилась.

“Контекст меняется почти ежедневно… Если будет запрос через НАТО, мы отнесемся к нему с пониманием”, – сказал Хукстра. По его словам, сейчас такого запроса от Украины нет.

По словам министра, если запрос на поставку оружия будет сделан непосредственно в Нидерланды, он будет проверен на соответствие действующим в стране критериям экспорта вооружений.

По данным издания, большинство в Палате представителей Нидерландов приветствует оборонительную военную поддержку Украины. Депутаты от “Народной партии за свободу и демократию” (VVD) и партии “Демократы 66” Рубен Брекельманс и Сьорд Сьордсма заявили, что Нидерланды “должны быть открыты для такой просьбы Украины”. Член “Христианско-демократического призыва” (CDA) Агнес Малдер оставляет “возможность открытой”, но считает, что кабинет министров не должен использовать ее немедленно. По словам депутата Кати Пири, Лейбористская партия не против поставок оборонительного оружия.

Хукстра сообщил также, что на начало февраля запланирован совместный визит премьер-министра Марка Рютте и главы МИД Нидерландов в Украину. “VVD не считает, что они должны прибыть туда с пустыми руками”, – отмечает издание.

Algemeen Dagblad обращает внимание, что Нидерланды также помогают Украине по программе реабилитации раненым украинским воинам.

Новый кабмин в Нидерландах был приведен к присяге 10 января 2022 года, сообщалось на сайте правительства. Оно представляет собой коалицию четырех партий и включает в себя 20 министров и девять госсекретарей. Возглавляет его, четвертый раз подряд, Марк Рютте.

Контекст:

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставкам (NSPA). Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ “по указанию из Берлина”, так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса выступает против продажи.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

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