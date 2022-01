Великобритания отправила в Украину 30 бойцов спецназа и 2000 единиц противотанкового оружия – СМИ

Также указывается, что кроме бойцов спецназа Великобритания в течение этой недели отправила в Украину 2000 противотанковых ракетных установок. Британские рейнджеры будут обучать украинских военных пользоваться оружием, которое Лондон предоставил Вооруженным силам Украины для противостояния российской агрессии.

По данным Sky News, “не разглашаемую, но заметную поддержку” украинской армии также оказывают британские самолеты-разведчики.

Так, 17 по 19 января транспортный самолет британских ВВС совершил несколько рейсов между Украиной и Великобританией. Об этом в Twitter сообщил журналист издания UK Defense Journal Джордж Эллисон и добавил, что “Соединенное Королевство не имеет намерения позволить Украине пасть”.

Here’s a time-lapse of all of the United Kingdom to #Ukraine weapons airlift flights from the morning of the 17th of January to this very minute on the 19th of January 2022. The UK has no intention of letting Ukraine fall. pic.twitter.com/p4DcNv25mt

— George Allison (@geoallison) January 19, 2022

Контекст:

На фоне возрастающей военной агрессии со стороны Кремля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новое вторжение России в Украину было бы катастрофой не только для РФ, но и для всего мира.

20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение.”Пока официальные Киев и Вашингтон дают прямо противоположные прогнозы по вторжению [президента РФ Владимира] Путина, британские военные самолеты второй день подряд везут в Украину современное вооружение”, — написал журналист.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на “все более угрожающее поведение РФ” заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что “оно не является стратегическим” и “не представляет угрозы для России”.

С 2014 года Великобритания и США предоставляют помощь Украине, в том числе – военную.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

