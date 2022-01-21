Краймбрери и Манукян отдыхают вместе в Дубае

Давид Манукян и Мари Краймбрери отправились в Дубай на отдых. Поклонники, пристально следящие за постами знаменитостей в их социальных сетях, считают, что это совместные «каникулы», намекающие на возможный роман.

Манукян, известный также как Дава, недавно выступал в музыкальном шоу «Дуэты» вместе с Мариной Жадан (настоящее имя певицы). Выступление артистов было настолько эмоциональным и чувственным, что зрители поверили в реальность изображаемых ими на сцене чувств.

Певец и телеведущий Дава еще осенью признавался артистке в чувствах через социальные сети. Однако тогда одна часть фанатов посчитала, что это всего лишь пиар-ход, а другая начала подозревать, что между звездами действительно любовные отношения.

Когда Дава и Краймбрери практически одновременно начали выставлять в сториз фото, сделанные в Дубае, и в идентичных ракурсах (хотя в кадр друг к другу они не попадали), подписчики сделали вывод, что отдых «селебы» проводят вместе. Сами знаменитости такие догадки не комментируют и о личной жизни пока предпочитают молчать.

Источник: peopletalk.ru