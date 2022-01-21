 

Эстония попросила у Германии разрешения передать Украине выпущенные в ГДР гаубицы

21.01.2022, 10:32, Новости дня
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Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину, сообщила пресс-секретарь министерства обороны Германии.

По ее словам, запрос изучается и находится «на ведомственном согласовании». Процесс должен быть скоординирован с Финляндией, информирует Deutsche Welle. 

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию «в кратчайшие сроки» предать Киеву военные корабли и современные системы противовоздушной обороны. В середине декабря появились сообщения, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель якобы лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство Меркель в том, что оно якобы заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Германия якобы помешала поставкам оружия Киеву по линии НАТО.

В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. РФ неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.



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