В Сети высмеяли выступление Байдена на пресс-конференции

Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию, посвященную годовщине пребывания на посту. Его выступление стало поводом для шуток пользователей Сети.

Они раскритиковали поведение американского лидера во время вопроса о планах республиканцев использовать открытие школы в пригородах для привлечения избирателей. Глава Белого дома делал слишком большие паузы в речи, отметили комментаторы в Twitter. По их словам, ответ политика был скомканным и невнятным, передает РИА «Новости».

«Это касается не только этого вопроса, но и всей пресс-конференции. Каждый ответ был похож на мешанину из пауз, бормотания, запинок. Это ужасно», – возмутился Five Times August.

«Каждый раз, когда Байден говорил «смотрите», это означало, что он понятия не имеет, что говорить дальше», – добавил President Elect Todd Spengo.

«Может он пропустил свой 18-часовой сон?» – задалась вопросом Taylor Petersen.

«Интересно послушать, как такое выступление прокомментируют избиратели Байдена. Скажут, что он растерялся? Или был чем-то смущен? Или все вместе?» – поинтересовался David Hammond.

This clip is painful to watch.

Biden freezes up and loses his train of thought multiple times in a matter of two minutes.

Watch this.. pic.twitter.com/IB5fUhixZX

— Benny (@bennyjohnson) January 20, 2022

Ранее пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена после его поездки в Канзас-Сити в штате Миссури. Во время посещения штаб-квартиры службы муниципального транспорта, Байден завел в помещение слепого участника мероприятия.