 

Памела Андерсон разводится с пятым мужем после года брака

21.01.2022, 10:02, Разное
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Звезда сериала “Спасатели Малибу” Памела Андерсон снова свободна. 54-летняя актриса подала документы на развод со своим шестым мужем, телохранителем Дэном Хейхерстом в родной Канаде. Новость сообщил источник, близкий к паре. Очередной брак Памелы продлился всего 13 месяцев – свадьба Андерсон и Хейхерста состоялась в канун Рождества 2020 года. 

Как сообщил инсайдер, супруги уже какое-то время не живут вместе. А папарацци поймали Андерсон в Малибу на прошлой неделе, гуляющей в одиночестве и без обручального кольца.

Памела любит так же искренне, как и живет, – цитирует слова инсайдера издание Rolling Stone, который назвал роман Памелы и Дэна “исчерпавшим себя пандемическим вихрем”.

Напомним, Памела Андерсон познакомилась с будущим, пятым мужем в начале 2020 года, и провела с ним практически весь карантин, о чем сообщали прессе анонимные источники. 

Дэн Хейхерст и Памела Андерсон в день свадьбы

Позже, уже в январе 2021 года, Андерсон поделилась фотографиями с тайной свадьбы, которая состоялась в декабре 2020 года в загородном поместье актрисы в Ванкувере. 

Я именно там, где мне нужно быть, — в объятиях человека, который меня искренне любит, — делилась Андерсон в 2021 году.

Дэн Хейхерст стал пятым мужем Памелы Андерсон, а разводится актриса в шестой раз. До телохранителя звезда была женой кинопродюсера Джона Питерса. Их союз пополнил список самых коротких браков знаменитостей, и продлился всего 12 дней после тайной свадьбы в Малибу. 

С 1995 по 1998 год Памела Андерсон была замужем за музыкантом Томми Ли, от брака с которым у нее два сына — 25-летний Брэндона и 24-летний Дилан. В 2006 году актриса вышла замуж и довольно быстра развелась с другим музыкантом — Кидом Роком. В 2007 она связала себя узами брака с продюсером Риком Соломоном, а расстаться пара решила через 6 лет, в 2013 году. Также до встречи с Джоном Питерсом она была в отношениях с французским спортсменом Адилем Рами: они были вместе два года. 

Памела Андерсон и Джон Питерс



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