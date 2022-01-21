 

Володин заявил о готовности Думы обсуждать признание ДНР и ЛНР

21.01.2022, 9:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Володин отметил, что фракции “Справедливая Россия – За правду” и ЛДПР готовы поддержать проект.

“Думаю, депутатов от “Единой России” — они неоднократно высказывались по этой теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР”, – написал спикер в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что на следующей неделе состоятся консультации с руководителями фракций по этому вопросу. Затем его рассмотрят на Совете ГД.

Украинское руководство продолжает игнорировать Минские соглашения, НАТО ведет агрессивную политику – это может обернуться трагедией, предупредил Володин.

“Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать”, – заключил он.

Ранее спикер ГД заявил о стремлении НАТО оккупировать Украину. Нахождение войск Североатлантического альянса у границ России недопустимо, говорил Володин.

В прошлом году Россия предложила США обсудить гарантии безопасности: неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, возвращение военных потенциалов и инфраструктуры НАТО в Европе к статус-кво по состоянию на 1997 год. Ответа от Соединенных Штатов до сих пор нет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Личное: “Надо ли прятать лицо”

06.08 / Барановская поделилась мнением по поводу секса на первом свидании

06.11 / Владимир Познер объяснил, чем грозят России итоги президентских выборов в США

02.07 / Мнение: Тортик смерти

21.08 / Палеонтологи нашли внутри ихтиозавра останки талаттозавра

25.04 / Наталья Водянова, Ульяна Сергеенко, Юрий Колокольников и другие гости благотворительного ужина

02.03 / В Екатеринбурге заслуженного мастера спорта обвинили в педофилии

01.08 / Без военных и пограничников

19.05 / Выскочка по строительным технологиям Assignar добавляет пятую стену с серией B за 20 миллионов долларов

30.07 / Параллельные миры. Случай со таинственной пассажиркой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика