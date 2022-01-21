Володин заявил о готовности Думы обсуждать признание ДНР и ЛНР

Володин отметил, что фракции “Справедливая Россия – За правду” и ЛДПР готовы поддержать проект.

“Думаю, депутатов от “Единой России” — они неоднократно высказывались по этой теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР”, – написал спикер в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что на следующей неделе состоятся консультации с руководителями фракций по этому вопросу. Затем его рассмотрят на Совете ГД.

Украинское руководство продолжает игнорировать Минские соглашения, НАТО ведет агрессивную политику – это может обернуться трагедией, предупредил Володин.

“Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать”, – заключил он.

Ранее спикер ГД заявил о стремлении НАТО оккупировать Украину. Нахождение войск Североатлантического альянса у границ России недопустимо, говорил Володин.

В прошлом году Россия предложила США обсудить гарантии безопасности: неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, возвращение военных потенциалов и инфраструктуры НАТО в Европе к статус-кво по состоянию на 1997 год. Ответа от Соединенных Штатов до сих пор нет.