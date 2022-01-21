 

В Сенат США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

21.01.2022, 9:46, Новости дня
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Законопроект, который уполномочит президента США заключать соглашения о ленд-лизе непосредственно с Украиной и предоставлять военную технику, необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения, разработали сенаторы Бен Кардин, Джинн Шейхин и Ричард Блументал от демократов и республиканцы Джон Корнин, Роджер Уикер и Линдси Грэм.

“Нет сомнений, что слабость – это провокация для таких авторитарных фигур, как [президент РФ] Владимир Путин, и угрозы санкций или финансовой поддержки Украины будет недостаточно, чтобы сдержать вторжение. Этот закон позволил бы нам снова служить арсеналом демократии и обеспечить Украину смертоносным оружием против российской угрозы ее суверенитету”, – заявил Корнин.

Политик отметил, что в рамках своих полномочий президент США в настоящее время может предоставлять и сдавать в аренду оборонные изделия партнерам и союзникам США. В случае принятия законопроекта расширенные полномочия по ленд-лизу будут применяться конкретно к Украине.

Согласно тексту законодательной инициативы, власти США классифицируют любую кибератаку из России на критически важные объекты инфраструктуры Украины как вооруженное нападение со стороны России.

Ленд-лиз будет оставаться в силе до тех пор, пока РФ не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня, существовавшего до марта 2021 года.

Контекст:

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали Великобританию, Францию, Китай и СССР продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт.

Сообщения о вероятной помощи звучат на фоне очередной эскалации на российско-украинской границе. С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании российских войск у границы Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря 2021 года, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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