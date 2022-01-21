 

Житель Ивано-Франковска угрожал взорвать квартиру, где была его 10-летняя дочь – полиция

21.01.2022, 9:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как рассказали в полиции, ночью с 19 на 20 января мужчина сам позвонил в полицию и озвучил требования.

“Он сообщил, что заминировал дверь квартиры и угрожал взорвать себя с 10-летней дочерью, если не приедет его бывшая жена”, – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие экстренные службы. Они вели переговоры, к которым привлекли и товарища мужчины, около трех часов. 

Когда полицейским удалось попасть в квартиру, мужчина держал в руках нож, отметили в пресс-службе. Его обезоружили и задержали, девочку успокоили и передали матери.

Фото: npu.gov.ua

“В результате никто не пострадал. При осмотре помещения взрывных устройств не обнаружили, однако взрывотехники изъяли страйкбольную гранату”, – добавили в пресс-службе.

Фото: npu.gov.ua

Как установили правоохранители, ранее задержанный привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.

Следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ипотечные ставки

07.12 / Группа СКАЙ сняла клип на балладу “Крила” – на съемках сожгли ткань, а Собчук впервые сел за руль кроссового мотоцикла. Видео

01.10 / Зеленский обеспокоен судьбой Саакашвили в Грузии

28.08 / Star Tribune – появление российской подлодки взволновало жителей Аляски

30.05 / Во Львовской области автомобиль врезался в жилой дом, пострадало четыре человека

16.05 / Власти Усинска назвали объем разлива нефтесодержащей жидкости в Коми

25.08 / Шведские войска активизировались на Готланде из-за РФ и Белоруссии

30.12 / Le Figaro – «ковидная рулетка» — Китай празднует победу над эпидемией, пока остальной мир в кризисе

21.07 / Как правильно сварить гречку. Советы эксперта

24.10 / ВМФ анонсировал строительство шести подлодок проекта 636.6 к 2024 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика