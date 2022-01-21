 

Токаев назвал главную причину беспорядков в Казахстане

21.01.2022, 9:42, Новости дня
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Первопричиной беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Разрыв между богатыми и бедными достиг попросту недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики», – цитирует РИА «Новости» президента.

Он отметил, что произошедшие беспорядки обнажили проблемы, копившиеся годами.

«Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана», – заключил глава государства.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.



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