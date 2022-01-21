Стали известны обстоятельства инцидента со стрельбой высокопоставленного полицейского в Подольске

Стрелявшим в свою жену в подмосковном Подольске оказался начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД России, его жена также работает в полиции, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД РФ выстрелил в голову своей супруге. Женщина также является сотрудницей полиции, она госпитализирована», – сообщил источник ТАСС.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что по факту ранения 28-летней женщины из травматического пистолета начата доследственная проверка. «По предварительным данным, сожитель женщины во время чистки травматического пистолета случайно произвел из него выстрел», – сообщила Врадий.

На месте работают следователи и криминалисты. Уголовное дело пока не возбуждено, полицейский доставлен в местный управление СК для опроса. Потерпевшая работает в УМВД по Подольску, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, травматическое оружие у мужчины было зарегистрировано. Полиция также начала проверку.

Ранее в пятницу сообщалось, что полковник полиции выстрелил в голову жене в подмосковном Подольске.