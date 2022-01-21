Мошенники украли у Дмитрия Медведева всю криптовалюту

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о том, как недавно стал жертвой мошенников, похитивших у него все биткоины.

Преступники получили доступ к накоплениям политика с помощью мобильного телефона.

– Они позвонили и представились сотрудниками службы безопасности Центробанка. Сказали, что проводят ревизию криптовалютных средств чиновников в соответствии с новым запретом. Я сам назвал им все данные для входа, а через час мой кошелек был пуст. Я рассказал об этом своему другу Володе, но он лишь посмеялся и посоветовал хранить деньги в швейцарских банках, — рассказал Медведев.

По его словам, злоумышленникам удалось похитить все биткоины, которые он успел намайнить на айфоне с 2008 по 2012 год. Медведев не исключает, что к похищению его финансов могут быть причастны украинские или американские хакеры.

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