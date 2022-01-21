Байден пригрозил Путину новыми жесткими санкциями из-за Украины
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Президент США отметил, что Владимир Путин находится перед выбором: эскалация вокруг Украины или дипломатическое решение
ситуации. Джо Байден пригрозил нашей стране невиданными санкциями.
Политик заявил, что они будут еще более
серьезными, чем прежние. США введет ограничительные меры в случае развития конфликта в Незалежной. “Он никогда не видел таких санкций”, – цитирует Джо Байдена Пятый канал.
При этом американский лидер объяснил, что один из пунктов санкций в отношение России может быть связан с запретом нашим банкам совершать
любые операции с долларами. Другими словами, американскую валюту могут вывести из российской экономической системы.
Джо Байден отметил, что Владимир Путин имеет возможность решить ситуацию дипломатическим способом. Вместе с тем он понимает, что Россия не намерена вступать
в полномасштабное военное противостояние с Западом.
Напомним, ранее политолог Евгения Войко высказалась о телефонных переговорах президента Украины Владимира Зеленского и Джо Байдена. Она констатировала, что в диалоге нет предметного наполнения. По ее словам, США дежурно отчитались и в очередной раз выразили приверженность суверенитету Украины.
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