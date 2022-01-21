США не готовы отправить на Украину своих военнослужащих

На Западе не прекращается “истерия” вокруг идеи “вторжения России” на Украину. В Белом доме заявили, что посчитают “вторжением” пересечение российскими войсками границы с Украиной.

Несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла о том, что не намерена ни на кого нападать, западные и американские СМИ продолжают разводить демагогии на эту тему.

В случае “вторжения России” на Украину Америка не будет направлять в Незалежную личный состав войск. Об этом пишет автор колонки Associated Press Роберт Бернс.

При этом американский лидер вероятно мог бы применять другие меры, в том числе поддержку украинского сопротивления, говорится в статье.

Автор материала напомнил, что между США и Украиной нет каких-либо договоренностей насчет подобной адресной поддержки. Исходя из всего этого Берн сделал вывод, что война с Россией скорее носит гипотетический характер и была бы настоящей авантюрой для Украины, пишет RT.

Ранее заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков в очередной раз напомнил, что Россия не собирается вторгаться на Украину.

Тем временем эксперты предупреждают о возможном падении рубля из-за возможной военной эскалации конфликта на Украине.