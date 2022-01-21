“После прогулки по горам – традиционные польские блюда”. Зеленский показал фото ужина с Дудой

“После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда и продолжение общения”, – подписал фото Зеленский.

Также он выразил благодарность коллеге за гостеприимство.

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Президент Украины находится в Польше с официальным визитом.

20 января прошли переговоры Зеленского и Дуды прошли в резиденции Висла. Офис президента Украины сообщал, что лидеры общались с глазу на глаз.

Зеленский написал в Twitter, что стороны обсуждают “вызовы безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере, усиление энергетического взаимодействия”.

Тривають продуктивні переговори з моїм другом @AndrzejDuda. Обговорили безпекові виклики, усунення перешкод у транспортній сфері, посилення енергетичної взаємодії. Визначили подальший графік зустрічей.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2022

Контекст:

В последний раз Дуда и Зеленский встречались 20 декабря в селе Гута Ивано-Франковской области в рамках переговоров лидеров стран “Люблинского треугольника” (Литвы, Польши и Украины). По итогам трехсторонней встречи президент Литвы Гитанас Науседа, Дуда и Зеленский сделали совместное заявление, в котором Литва и Польша подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, лидеры трех стран призвали международное сообщество усилить санкции против РФ из-за ее продолжающейся агрессии против Украины.

Нынешняя встреча Дуды и Зеленского проходит на фоне наращивания Россией военных сил у границ с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

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