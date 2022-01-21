Военный закрыл собой сослуживца от взрыва гранаты на полигоне в Николаевской области и выжил

Инцидент произошел во время проведения занятий по огневой подготовке, метания боевых гранат.

“Старшего лейтенанта Федосенко назначили руководителем на учебном месте. Увидев, что военнослужащий бросил скатившуюся на бруствер гранату, руководитель среагировал мгновенно – оценив обстановку, не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой”, – говорится в сообщении.

В результате Федосенко получил осколочное ранение и травмы, его госпитализировали. Отмечается, что лейтенанта ждет недолгая реабилитация.

Командование Сил логистики ВСУ подготовило ходатайство на имя главнокомандующего Вооруженными силами Украины о поощрении старшего лейтенанта Федосенко.

https://www.facebook.com/kslpress/posts/3187178528236429

Отмечается, что Федосенко окончил Военную академию Одессы и служит в ВСУ уже два с половиной года.

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