 

Европарламент принял резолюцию по событиям в Казахстане

21.01.2022, 9:02, Новости дня
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В принятом документе депутаты Европарламента призвали власти Казахстана:

уважать права человека и основные свободы и немедленно освободить произвольно задержанных демонстрантов и активистов;

воздерживаться от выдвижения обвинений в терроризме всем демонстрантам “на основании слишком широкого толкования термина” и провести различие между мирными протестующими и теми, кто применял насилие;

к надлежащему международному расследованию преступлений, совершенных против народа Казахстана;

рассмотреть вопрос о создании постоянной рабочей группы под эгидой ОБСЕ для оценки того, были ли беспорядки результатом иностранного вмешательства или внутренней борьбы за власть;

повысить уровень жизни граждан и предотвращать общественное недовольство.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они “приступили к выполнению задач” в этой стране. Силы ОДКБ возглавлял командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. 13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан, вывод войск планировали завершить 19 января.

Режим ЧП в стране отменили с 19 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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