У братьев и сестер людей с биполярным расстройством повышен риск развития рака



1

минута

О том, что люди с биполярным расстройством подвержены повышенному риску развития онкозаболеваний, известно давно, указывают авторы нового исследования. Чтобы выяснить, распространяется ли эта восприимчивость на других членов семьи, ученые из Национального университета Ян-Мин проанализировали национальную базу данных медицинского страхования Тайваня. Они выделили 25,3 тысячи человек, у которых с 1996 по 2010 года было диагностировано биполярное расстройство, и примерно такое же количество их родных братьев и сестер без психического заболевания. В контрольную группу были включены более 100 тысяч человек без биполярного расстройства со сходными демографическими характеристиками — пол, возраст, уровень дохода, место жительства.

По сравнению с группой контроля участники с биполярным расстройством и их сиблинги имели повышенный риск развития любого вида рака — в среднем соотношение рисков составило 1,22:1,17. Особенно уязвимы люди с этим психическим заболеванием и их родственники к раку молочной железы: соотношение рисков 1,98 у пациентов и 1,73 у их братьев и сестер.

Рак груди: статистика и новые подходы к лечению

Врач-онколог и маммолог НМИЦ онкологии им. Петрова Александр Комяхов рассказал о том, как изменилась диагностика и трапия рака молочной железы за последние годы.

Читать статью

При этом риск меланомы был только у пациентов с биполярным расстройством (2,70), а у их братьев и сестер он был низким (0,62). Однако шансы заболеть раком почек был значительно выше у здоровых сиблингов (2,45), но не у людей с биполярным расстройством (0,47). Другим интересным открытием было то, что повышенный риск развития любого вида рака у пациентов с психическим заболеванием и их братьев и сестер сохраняется до 50 лет, после чего снижается почти вдвое.

«Наши результаты подразумевают генетическое совпадение в развитии нервной системы и патогенезе злокачественных новообразований. Эти данные могут побудить клиницистов внимательно следить за пациентами с биполярным расстройством и их здоровыми братьями и сестрами на предмет ранней диагностики рака», — написали авторы исследования.